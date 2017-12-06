Пучдемон не торопится в Испанию, несмотря на отзыв международного ордера на арест

Верховный суд Испании отозвал ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который действовал на территории всего Евросоюза. Несмотря на это, Пучдемон пока не торопится возвращаться на родину, пишет Europa Press.

Ордер распространялся также на четырёх экс-советников каталонского правительства: Тони Комина, Луиса Пуига, Меричель Серрет и Клару Понсати, которые, как и Пучдемон, находятся в настоящее время в Бельгии, и предполагал их задержание и выдачу Испании. В то же время на территории страны пятеро политиков по-прежнему находятся в розыске, и в случае пересечения испанской границы они будут арестованы.

Адвокаты бывших членов каталонского правительства изучают вопрос. По словам одного из них, Пучдемон на данный момент не собирается покидать Бельгию. Учитывая текущее положение дел, политики, как и предполагалось ранее, намерены оставаться в Брюсселе на протяжении всей избирательной кампании.