Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль поздравила служащих национальной пехоты с тем, что они смогли отпраздновать день своей покровительницы в Барселоне в "торжественной и спокойной обстановке". Как сообщают информационные агентства страны, министр также напомнила о "праве всех испанцев на защиту, гарантированное Конституцией".

Коспедаль отметила, что каталонская столица является идеальным местом для проведения торжеств по случаю 125-летия признания Девы Марии Непорочного Зачатия официальным праздником испанской пехоты, так как история этой Богородицы тесно связана с регионом.

Министр также подчеркнула, что вооруженные силы успешно поддерживают баланс между традициями и современностью, выполняя крайне важную для общества работу. "Они чествуют наше прошлое, защищая наше будущее", - отметила Коспедаль. Армию страны она назвала "современной и продвинутой с точки зрения технологий". В свою очередь, начальник пехотного полка Arapiles 62 Хавьер Мур Лалагуна поблагодарил министра за ее присутствие в столь важный день, в особенности после нескольких месяцев, которые стали для служащих в регионе военных крайне непростыми.

Коспедаль не забыла и о тех, кто служит за пределами Испании. Она выразила уважение и восхищение их трудом и поддержку их семьям, а также напомнила, что военные полка Arapiles 62 ведут ежедневную подготовку к скорой высадке в Ливане.