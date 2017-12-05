Пучдемон намерен остаться в Бельгии по меньшей мере до выборов

Опальный экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен остаться в Бельгии до 21 декабря, когда в его родном регионе пройдут выборы. Соответствующее сообщение в субботу озвучил его адвокат, пишет сайт The Local. 27 октября Пучдемон уже заявлял, что "у каталонцев есть потенциал и желание стать независимым государством, и 21 декабря мы должны это ратифицировать".

С целью приостановить дальнейшее развитие движения сепаратистов Мадрид установил в регионе прямое управление. Пучдемон в настоящее время находится в ожидании возможной экстрадиции в Испанию, где ему были предъявлены обвинения в мятеже, антиправительственной агитации и ненадлежащем расходовании государственных средств. На грядущих выборах он возглавит списки объединения Junts per Catalunya, которое включает в себя представителей партии

PDeCAT и представителей гражданского общества. "Вне зависимости от развития событий, они останутся в Брюсселе по меньшей мере до 21 декабря. По моим подсчетам, этот срок может быть продлен до середины января", - рассказал адвокат Жауме Алонсо Куэвильяс радиостанции Rac1, говоря о Пучдемоне и четырех его бывших министрах. Все они сбежали в Бельгию в октябре, проигнорировав требования о явке в испанский суд и заявив, что процесс в отношении них не будет честным. "Я уверен, что они смогут подать апелляцию", - подчеркнул юрист.

В ходе новых выборов Пучдемон надеялся создать единый сепаратистский фронт, как это произошло в 2015 году, когда сторонники независимости получили абсолютное большинство мест в региональном парламенте и заняли 72 кресла из 135, однако возглавляемая его бывшим заместителем Ориолем Жункерасом партия ERC отклонила предложение об объединении.