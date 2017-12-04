Суд оставил под стражей каталонских политиков

Судья Верховного суда Пабло Льярена в понедельник постановил оставить в силе решение о содержании под стражей без права выхода под залог бывшего вице-президента каталонского правительства Уриола Жункераса, советника по внутренним делам Жоакима Форна, а также лидеров Национальной каталонской ассамблеи (ANC) и Òmnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

По мнению судьи, риск бегства этих заключённых отсутствует, однако, суд не исключает возможность «преступного рецидива».

Как сообщает агентство Europa Press, ещё для шести экс-советников был установлен залог в размере 100 тысяч евро для выхода на свободу. Таким образом, суд не удовлетворил прошение прокуратуры о дальнейшем содержании под стражей всех лиц, проходящих по делу об одностороннем провозглашении независимости в Каталонии.

В случае внесения залога, бывшим советникам будет запрещено покидать страну, их паспорта будут временно изъяты. Еженедельно они должны будут являться в суд. В случае несоблюдения установленных условий, они будут немедленно арестованы.