Премьер-министр Испании прокомментировал итоги каталонских выборов

В минувшую пятницу председатель правительства Испании Мариано Рахой выступил во дворце Монклоа и прокомментировал итоги каталонских выборов. Как сообщают информационные агентства Испании, по итогам голосования победу одержала партия Ciudadanos, а большинство мест в парламенте досталось сторонникам независимости региона.

"Я хочу поздравить Инес Арримадас и ее партию с победой на выборах с точки зрения количества кресел и голосов. Плохая новость заключается в том, что мы не добились перемен, к которым стремились. По сравнению с 2012 годом сепаратисты частично потеряли поддержку, но не в той степени, в которой нам бы того хотелось. Нам предстоит устранить социальный разлом, и эта задача должна стать одной из первых целей всех политиков", - отметил Рахой. Говоря о достигнутых результатах с точки зрения экономики, премьер подчеркнул, что "в свете подобных итогов компании не захотят возвращаться в Каталонию, где будет работать правительство, не уважающее закон".

В ответ на вопрос о применении 155 статьи Конституции Рахой подчеркнул, что "все было сделано так, как должно. Мы проявили благоразумие. Это решение было принято при поддержке абсолютного большинства в Сенате".

Что касается предложения Карлеса Пучдемона встретиться в любой другой стране ЕС за исключением Испании, то Рахой ответил, что "должен провести переговоры с тем, кто выиграл выборы – а именно с Инес Арримадас".

В ходе прошедших выборов партия Ciudadanos набрала большинство голосов, однако их суммарное число у сепаратистов позволило последним получить абсолютное большинство мест в парламенте. Правящая в стране Народная партия (PP), получившая всего три кресла, станет в нем самой незначительной политической силой.