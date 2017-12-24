Городской художник из Барселоны проиллюстрировал возможные политические союзы на улицах Барселоны

Городской художник Сальваторе Бенинтенде, известный под псевдонимом Tvboy и прославившийся изображениями сюжетов с участием вечных соперников вроде Лео Месси и Криштиану Роналду или Мариано Рахоя и Карлеса Пучдемона, а также портретом мэра Мадрида Мануэлы Кармены в образе Чудо-женщины, отреагировал на итоги каталонских выборов в свойственной ему манере.

Художник отобразил на стенах зданий Барселоны свое видение "всех возможных любовных приключений внутри конституционного блока": например, поцелуи Мигеля Исеты из социалистической партии PSOE с Шавьером Доменечем из объединения Catalunya en Comu, главой партии Ciudadanos в Каталонии Инес Арримадас или премьер-министром Мариано Рахоем. Сложности в заключении любых политических пактов нашли свое отражение и в названии этой серии работ, которую художник озаглавил как "Невозможные поцелуи".