Премьер Испании недоволен появлением профсоюза проституток

Санчес – ярый противник проституции, неоднократно обещавший бороться с эксплуатацией женщин. Несмотря на это, подотчётное ему Министерство труда зарегистрировало профсоюз проституток.

Премьер-министр был возмущён сообщением о регистрации организации, которое было по всем правилам опубликовано в Официальном вестнике от 4 августа. В издании сообщается, что профсоюз базируется в Барселоне и действует по всей Испании.

Глава испанского правительства, который в настоящее время находится с визитом в Колумбии, опубликовал на своей странице в Twitter сообщение следующего содержания: «Министерство труда, миграции и социального обеспечения начало процедуру обжалования создания «Организации работниц секс-услуг». Проституция нелегальна в Испании и это правительство не станет поддерживать никакие организации, связанные с этой незаконной деятельностью.

В Министерстве труда отмечается, что правительство «не может позволить, чтобы проституция была оправдана под предлогом создания объединения секс-работников». Министр труда Магдалена Валерио заявила, что шокирована тем фактом, что создание подобного объединения было согласовано. Она отметила, что сама она «никогда бы не дала своего согласия».