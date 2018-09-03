Санчес не против оставить в Долине павших крест

Председатель испанского правительства Педро Санчес не видит проблемы в том, чтобы гигантский крест, установленный в Эль-Эскориале (Мадрид), остался на своём месте после преобразования мемориального комплекса Долина павших.

В неформальной беседе с журналистами во время полёта из Латинской Америки Санчес заверил, что имеет чёткое представление о процессе трансформации, который включает четыре этапа. Первый из них предполагает эксгумацию останков Франсиско Франко, который покоится в базилике мемориального комплекса. За ним, по словам политика, последует внесение изменений в законодательство об исторической памяти. Следующим шагом Санчес видит создание комиссии «правды» о событиях Гражданской войны и эпохи франкизма. Завершающий этап заключается в создании музея демократической памяти. Испанский премьер отметил, что последняя фаза потребует времени. К тому же, он уверен, что музей не должен располагаться в Долине павших, несмотря на все преобразования, которые ожидают комплекс.

В видении Санчеса Долина павших в будущем будет включать две части: гражданское кладбище и базилику. В связи с этим глава правительства отметил, что 150-метровый крест, возвышающийся над базиликой, вполне уместен.

Помимо тела Франко, будут эксгумированы и останки основателя «Испанской фаланги» Хосе Антонио Примо-де-Ривера. Его тело, однако, планируется оставить в комплексе, но в другом, менее значимом месте.