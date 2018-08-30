Улицы Каталонии очистили от жёлтых лент

«Бригады чистильщиков» ночью во вторник вышли на улицы Барселоны и других каталонских городов, чтобы снять жёлтые ленты, которые появились во многих общественных местах в знак солидарности с политическими заключёнными.

Активисты относят себя к мирным сепаратистам. Им пришлось работать в крайне напряжённой обстановке, выслушивая со стороны некоторых жителей нападки, оскорбления и обещания повесить ленты снова.

Прежде чем начать уборку, руководство бригад пояснило, что они не ищут конфронтации, а лишь хотят очистить улицы от символики, которая провоцирует конфликты в обществе.

На акцию съехались волонтёры со всей Каталонии. Около двух десятков автомобилей развезли активистов в разные точки региона.

Полиция наблюдала за происходящим, стараясь не вмешиваться. Агенты лишь попросили предъявить документы одного из организаторов акции.