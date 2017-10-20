Посла Венесуэлы вызвали в испанский МИД из-за заявлений Мадуро

Министерство иностранных дел 18 октября вызвало посла Венесуэлы в Испании, из-за заявлений президента Николаса Мадуро о ситуации в Каталонии.

Как сообщает газета El Mundo, Мадуро обвинил Испанию в безнравственности, притеснении каталонского народа и наличии политических заключённых, отметив, в частности, арест каталонских политиков. Президент южноамериканской страны заявил, что в этой связи Испания не имеет права осуждать Венесуэлу.

Генеральный директор по делам стран Ибероамерики и Карибского бассейна Антонио Перес-Эрнандес дал опровержение заявлений венесуэльского лидера. МИД также потребовал прекратить подобные заявления в адрес Испании, для того чтобы отношения с Венесуэлой могли строиться на принципах взаимного уважения.

Это уже восьмой вызов венесуэльского посла в министерство с декабря 2014 года. В предыдущий раз, он был вызван 26 июля текущего года, когда Испания выразила требование покончить насилие в Венесуэле, а также призвала к достижению соглашения между венесуэльскими властями и оппозицией.