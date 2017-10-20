Радикалы в масках из фильма «Крик» собрались у дома испанской чиновницы

В среду вечером около 20 представителей праворадикальной группировки España 2000 собрались возле дома вице-председателя правительства Валенсии Моники Ольтра в масках убийцы из фильма "Крик", сообщает El País. Они обвинили политика в поддержке независимости Каталонии. Происходящее радикалы транслировали в прямом эфире на странице группировки в Facebook.

Ольтра предупредила, что намерена подать иск в связи со случившимся. "Подобную агрессию нельзя терпеть, а ее авторов необходимо преследовать, - подчеркнула пострадавшая. – Вчера они пришли за мной, а завтра могут прийти за кем угодно. Если мы не остановим фашистов, они завладеют властью".

Участники акции прибыли к дому Ольтра около 21:30 на нескольких машинах. Они растянули национальный флаг с надписью "Да здравствует единство Испании". Кроме того, радикалы привезли с собой портативный динамик, через который транслировали пасодобли, музыку для традиционного танца хота, песни исполнителя Маноло Эскобара и гимн Испании. Параллельно с этим они снимали на видео происходящее внутри дома.

"Мы ведем прямой эфир из дома нашей любимой подруги Ольтра. Мы веселимся и ставим кое-какую национальную музыку, чтобы напомнить ей, что мы в Испании и выступаем против сепаратистов, которые угрожают единству нашей страны", - говорит закадровый голос на записи. Соратники вице-председателя правительства, находившиеся в это время в ее доме, вызвали Гражданскую гвардию и местую полицию, однако к моменту прибытия патруля радикалы уже скрылись.

"Их посыл был крайне ясен: мы знаем, где ты живешь, а значит, знаем, где твоя семья. Это очень неприятное сообщение, призванное показать, что они могут нам навредить", - подчеркнула Ольтра. Она также призвала представителей всех партий объединиться в борьбе с фашизмом.

Пикет был организован спустя несколько часов после того, как парламент Валенсии оставил без комментариев события 9 октября. Тогда во время манифестации по случаю Дня автономного сообщества Валенсия, организованной в поддержку местного языка, произошел ряд словесных и физических атак со стороны ультраправых.