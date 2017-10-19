МИД РФ предупреждает о возможном обострении ситуации в Испании

С 19 октября в Испании возможно обострение обстановки в связи со спорами вокруг статуса Каталонии, предупреждает Министерство иностранных дел России.

«Испания — не исключено серьезное обострение обстановки в Каталонии с 19 октября; возможны массовые шествия и столкновения», — цитирует МИД агентство RNS.

Ранее в Мадриде заявили о планах лишить Каталонию автономного статуса. Это стало ответом на заявление каталонских властей о том, что регион в скором времени может официально объявить об отделении от Испании в том случае, если Мадрид не пойдет на диалог.