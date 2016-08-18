Партия «Граждане» поддержит вступление Рахоя в должность премьера

Лидер партии «Граждане» Альбер Ривера заявил, что глава Народной Партии (НП) Мариано Рахой согласился подписать антикоррупционный пакт, который он предложил. И скоро будет назначена дата вступления Рахоя в должность премьер-министра Испании, дебаты по поводу этого тоже начнутся скоро.

Как пояснил Ривера на пресс-конференции, пакт будет подписан в пятницу. Документ включает в себя 6 условий, соблюдения которых «Граждане» требуют. Кроме того, Рахой пообещал договориться с главой конгресса Аной Пастор об опубликовании даты вступления в должность. Возможно, это будет 30 и 31 августа или 6 и 7 сентября.

Ривера пообещал, что 32 депутата от его партии проголосуют в поддержку Рахоя. Переговоры между партиями, по его словам, должны быть проведены, чтобы «разблокировать политическую ситуацию в Испании» и не допустить третьих выборов. Теперь, когда ясно, что проводить их не нужно, дата вступления Рахоя в должность может быть определена более свободно.

Лидер «Граждан» также призвал Испанскую Социалистическую Рабочую Партию оставить «надменность», занять «активную позицию» и поддержать вступление в должность премьер-министра лидера НП.