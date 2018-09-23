Пабло Иглесиас предлагает провести в Испании референдум о корриде

В интервью телеканалу Telecinco Иглесиас заявил, что лично ему не нравятся бои быков, но в то же время признал, что «их нельзя запрещать с помощью декрета». Политик убеждён, что необходимо проконсультироваться с испанцами, хотят ли они, чтобы в стране проводили корриду. Он считает, что можно провести голосование как в отдельных регионах, так и во всей Испании.

Лидер левой партии напомнил, что Podemos продвигает отказ от выделения средств на корриду из бюджета. К тому же, по его словам, референдум позволит «демократизировать» споры о боях быков.

В ходе интервью Иглесиасу также задали вопрос о его отношении к охоте, на который он ответил, что не приветствует такое развлечение, но его тоже «нельзя просто запретить».