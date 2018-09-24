Испанский премьер-министр встретится с кубинским лидером

Испанские СМИ полагают, что на встрече, запланированной на 25 сентября, политики обсудят возможность визита премьер-министра Испании на Кубу. Этот визит может стать первым с 1986 года, когда бывший глава испанского правительства Фелипе Гонсалес встречался на острове с Фиделем Кастро. В 1999 году Кубу также посетил его преемник Хосе Мария Аснар, однако эта поездка была связана с проведением в Гаване Ибероамериканского саммита.

В администрации премьер-министра Испании отмечают, что на протяжении многих лет контакты на высшем уровне отсутствовали, но обе страны заинтересованы в углублении двусторонних отношений. Пока во Дворце Монклоа официально не подтверждают визит Санчеса на Кубу, но и «не исключают» его. Информация о готовящемся визите появилась в прошлом году при предыдущем испанском правительстве, но он так и не состоялся.

Во время поездки по Северной Америке, Санчес примет участие в открытии 73-й очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 27 сентября выступит на заседании. Кроме того, он побывает в Канаде, Нью-Йорке и Калифорнии, где встретится с официальными лицами, включая президентов Канады, Южной Кореи, ЮАР, Эфиопии и Аргентины, премьер-министра Новой Зеландии,а также Генсека ООН Антониу Гутерреша.