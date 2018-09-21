Дональд Трамп знает, как спасти Испанию от наплыва африканских мигрантов

Президент США Дональд Трамп дал совет испанскому правительству по борьбе с растущим миграционным потоком из стран к югу от Сахары. Он предложил построить в пустыне стену от мигрантов.

Об идее американского президента сообщил министр иностранных дел Жозеп Боррель. Когда именно Трамп выступил с таким предложением неизвестно, но предполагается, что он мог это сделать в июне, во время визита королей Испании в Вашингтон.

В ответ на аргумент о том, что Сахара очень большая, американский лидер возразил, что «граница с Сахарой не может быть больше, чем наша с Мексикой», пишет The Guardian.

Боррель, в свою очередь, ясно дал понять, что не согласен с подобными мерами, заявив, что проблема миграции не решается возведением стен. Он также отметил, что Европе необходимо проанализировать возможности сосуществования с соседним континентом, население, которого в ближайшие 20 лет увеличится вдвое. Министр добавил, что европейское общество может принимать лишь ограниченное количество мигрантов.