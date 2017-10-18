Пабло Иглесиас обвиняет правительство в разрушении испанской демократии

Лидер партии Podemos Пабло Иглесиас считает, что правительство Мариано Рахоя разрушает демократию в Испании. Он также раскритиковал решение Национального суда о заключении под стражу Жорди Санчеса и Жорди Куишара, руководителей Национальной Каталонской Ассамблеи и организации Òmnium Cultural.

На своей странице в Твиттере Иглесиас написал: «Коррупционеры из Народной партии на свободе. Каталонские борцы за независимость – в тюрьме. Народная партия и её правительство разрушают испанскую демократию».

Позже в этой же социальной сети появились призывы к диалогу со стороны партии Podemos. Другие члены этой партии также выразили несогласие с судебным решением и сочли его противоречащим принципам демократии.

Как сообщает Europa Press, евродепутат Мигель Урбан, представляющий антикапиталистическое движение,выразил озадаченность в связи с этими событиями. Он отметил, что наличие «политических заключённых» в Испании представляется «невообразимым». По его словам, лидеры организаций, выступающих за независимость Каталонии, попали в тюрьму из-за того, что они мирно отстаивали свои политические идеи.