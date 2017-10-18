Каталонские активисты Жорди Куишар и Жорди Санчес находятся под стражей

16 октября по Барселоне прокатилась волна протестов, после того как появились сообщения о том, что руководитель организации Omnium Cultural Жорди Куишар и глава Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес находятся под стражей.

Сотни сторонников независимости Каталонии собрались у правительственных зданий в Барселоне с призывами освободить «политических заключённых».

Политики обвиняются в призывах к мятежу и подстрекательствах к беспорядкам в ходе проведения незаконного референдума 1 октября, а также считаются ключевыми игроками в каталонском кризисе. Испанский суд вынес решение о заключении их под стражу без права выхода под залог.