Мадрид дал Каталонии время до четверга, чтобы отказаться от провозглашения независимости

В понедельник в 10:00 истёк предыдущий срок, который был дан Пучдемону, для уточнения позиции Каталонии, после того как на прошлой неделе глава автономной области призвал отложить вступление в силу декларации о независимости. Официальный ответ в адрес испанского премьер-министра Мариано Рахоя не удовлетворил испанское руководство, поскольку в нём не было дано ни однозначного подтверждения провозглашения независимости, ни соответствующего отрицания.

Вице-премьер Испании Сорайя Саенс сообщила, что Рахой направил в Каталонию новый запрос, поставив Пучдемону ультиматум. Если в четверг со стороны каталонских властей не поступит заявления об отмене подписанной декларации о независимости, испанское правительство намерено ввести в действие статью 155 Конституции, которая позволит напрямую осуществлять контроль над автономной областью. Она также отметила, что диалог между центральным испанским правительством и каталонскими властями должен происходить в рамках закона.