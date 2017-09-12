Опрос: 60% испанцев требует предотвратить каталонский референдум

Консалтинговая компания Sigma Dos провела по заказу газеты El Mundo опрос общественного мнения касательно референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября.

Результаты опроса показали, что 60,3% испанцев считают, что правительство не должно допустить проведения референдума, в то время как 29,1% придерживаются противоположного мнения. В партийном разрезе результаты опроса выглядят следующим образом: против проведения референдума выступают 82,1% сторонников «Народной партии», 71,7% сторонников партии «Сьюдаданос», 63,3% сторонников Испанской социалистической рабочей партии и 52,5% сторонников партии «Подемос.

Кроме того, почти половина опрошенных (48,2%) поддерживает применение статьи 155 конституции Испании, которая предусматривает передачу управления автономной областью центральной власти, в случае несоблюдения законодательства.

45,7% респондентов не верят в то, что референдум в конечном итоге состоится, а 35,9% считают, что сепаратисты доведут дело до конца. Несмотря на обещания членов испанского правительства, включая премьер-министра Мариано Рахоя, предотвратить проведение референдума, пока власти не предприняли каких-либо значимых шагов в этом направлении.

Опрос проводился 4-7 сентября, во время рассмотрения в каталонском парламенте вопросов, связанных с референдумом.