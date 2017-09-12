Король Испании может посетить Кубу в 2018 году

Глава правительства Кубы Рауль Кастро и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис обсудили возможность визита испанской королевской четы на остров в начале будущего года.

Кубинский лидер предложил осуществить визит до 24 февраля 2018 года. К этому сроку Кастро планирует уйти с должности главы правительства, передаёт ABC.

По словам Дастиса, визит может состояться в январе 2018 года, однако, на данный момент окончательное решение по этому вопросу не принято. Кроме того, не исключено, что первый визит нанесёт глава испанского Правительства Мариано Рахой.

Кубинские власти не в первый раз поднимают тему возможного визита. В последнее время также активизировались двусторонние контакты на уровне министров иностранных дел. В апреле глава внешнеполитического ведомства Кубы Бруно Родригес в ходе своего официального визита в Испанию передал соответствующее приглашение испанскому монарху. В ноябре прошлого года издание ABC уже сообщало о том, что в правительстве рассматривается возможность визита королевской четы на Кубу.