Опрос: 36% каталонцев выступают за независимость

Компания Funcas провела исследование, в результате которого выяснилось, что в Каталонии доля сепаратистов выросла, в то время как в Стране Басков, она сохраняется на стабильном уровне 27%. В двух автономных областях этот показатель в 7-9 раз выше, чем в других регионах, входящих в состав Испании.

На основе данных опроса также был составлен портрет среднестатистического сепаратиста. Как правило, это молодой житель небольшого муниципалитета с высшим образованием, говорящий на каталонском или баскском языке.

Отмечается, что в 2009-2011 годах доля сторонников независимости в Каталонии и Стране Басков находилась примерно на одном уровне, но, начиная с 2012 года, среди каталонцев националистические настроения стали нарастать более интенсивно. В 2017 году всё меньше басков причисляли себя к националистам, в то время как среди каталонцев наблюдается обратная тенденция. При этом двое из пяти жителей Каталонии и Страны Басков в равной степени ощущают себя и испанцами, и каталонцами и басками, соответственно.