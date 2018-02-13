Суд Испании получил просьбу не рассматривать иск против кандидатуры Пучдемона

Конституционный суд Испании попросили не принимать иск от центрального правительства против кандидатуры беглого каталонского политика Карлеса Пучдемона на пост лидера автономии. Авторами просьбы стали сторонники Пучдемона из парламентской группы «Вместе за Каталонию».

В суде пока не озвучили решение по данному вопросу. Но если иск будет принят, выдвижение кандидатуры Пучдемона будет автоматически заблокировано. Напомним, с предложением назначить Пучдемона на эту должность выступил спикер парламента Каталонии Роже Торрен.