Пучдемон раскритиковал подарки, преподнесённые полицейским из Мурсии за работу в Каталонии

Кандидат в председатели каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что «Франко очень гордился бы» властями Мурсии, которые вручили местным полицейским подарки за работу в Каталонии во время событий, связанных с проведением незаконного референдума 1 октября.

Публикация бывшего главы Каталонии появилась на его странице в Twitter после того как 210 сотрудников полиции и Гражданской гвардии получили возможность бесплатно отдохнуть в отелях провинции. Это совместная инициатива компании Hostetur и Ассоциации предпринимателей в области гостиничного дела Коста-Калида.

В ассоциации сообщают, что подарок каждому сотруднику полиции включает проживание в отеле в выходные 13-14 апреля для двух персон, а также культурные и развлекательные мероприятия. Кроме того будет организован праздничный ужин, на котором будут присутствовать агенты и высокопоставленные лица.