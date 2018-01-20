Новый американский посол вручил верительные грамоты королю Испании

Новый посол США в Испании Ричард Дюк Бьюкан III вручил верительные грамоты королю Филиппу VI, завершив таким образом официальную процедуру вступления в должность главы дипломатического представительства.

Традиционная церемония вручения верительных грамот прошла в Королевском дворце 18 января.

54-летний Дюк Бьюкан – бизнесмен и спонсор избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Бьюкан сменил на посту посла Джеймса Костоса, который вернулся на родину по окончании президентского срока Барака Обамы. Бьюкан также будет по совместительству представлять США в Андорре.

По завершении церемонии испанский король и американский дипломат провели встречу и обсудили состояние двусторонних отношений.

Также верительные грамоты Филиппу VI вручили новый посол Кубы Густаво Мачин, Египта – Омар Ахмед Абдель Вахаб Селим, Чиле – Хорхе Тагле, Нигерии – Сьюзан Адеронке Фоларин и Ливана – Хала Кируз.