Рахой не рассматривает Пучдемона в роли главы Каталонии

Глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что возможное вступление в должность председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона противозаконно, противоречит здравому смыслу и логике и не имеет прецедентов.

Такое заявление Рахой сделал на встрече региональных комитетов Народной партии в Севилье. Испанский премьер-министр подчеркнул, что если это всё же произойдёт и Пучдемон, находящийся в Брюсселе, как он и планирует, вступит в должность, статья 155 испанской Конституции по-прежнему останется в силе, в соответствии с решением Сената.

Рахой также отметил, что недавние события в Каталонии представляют собой серьёзнейший кризис в новейшей истории Испании. По его словам, необходимость отставки каталонского правительства и проведения новых выборов в автономной области была обусловлена тем, что в Каталонии установилось беззаконие по вине предыдущего руководства.