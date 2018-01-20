Пучдемон требует от испанского правительства гарантий для своего возвращения

Экс-президент каталонского правительства Карлес Пучдемон готов вернуться в Каталонию, однако требует, чтобы испанские власти гарантировали ему неприкосновенность после пересечения государственной границы.

О готовности бывшего главы Каталонии вернуться сообщил его представитель Жоан-Мария Пике в интервью британскому каналу BBC. По его словам, Пучдемону необходима уверенность в том, что он не будет арестован. Соответствующий ордер по-прежнему действует на территории Испании.

После того, как стали известны результаты выборов в Каталонии, в соответствии с которыми список Пучдемона Junts per Catalunya занял второе место по числу голосов, экс-президент связал возвращение на родину с возможностью вступить в должность главы Каталонии. При этом представитель Пучдемона отметил, что процедура вступления в должность может быть произведена по видеосвязи и не предполагает обязательного возвращения в страну. Пучдемон, в свою очередь, убеждён, что, благодаря современным технологиям, руководить Каталонией также можно в удалённом формате.

Пике в интервью также заявил, что Пучдемон до сих пор находится в Брюсселе, поскольку испанское правосудие не может гарантировать ему справедливого суда.