Пучдемон отказался от пенсии экс-главы каталонского правительства

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от получения пособия, причитающегося ему как экс-президенту, поскольку он считает, что по-прежнему возглавляет каталонское правительство.

Как сообщает портал elnacional.cat, Пучдемон не признаёт того факта, что он был отправлен в отставку испанским правительством, в соответствии со статьёй 155 Конституции, и, следовательно, отрицает статуса экс-президента и соответствующее пособие.

Ранее министр финансов Кристобаль Монторо предоставил бывшему председателю правительства Каталонии срок в 10 рабочих дней, для того чтобы он принял решение, будет ли он подавать заявление на получение пенсии, положенной ему как экс-президенту. Размер пенсии составляет 112 тысяч евро в год, что эквивалентно 80% его зарплаты до отставки. Эту сумму Пучдемон мог бы получать в течение 4 лет.

В то же время Пучдемон, который на протяжении всего срока в должности президента Каталонии отказывался от депутатской заработной платы, сейчас согласен получать базовую зарплату парламентарии в течение нескольких месяцев, пока не будет сформирован новый парламент, что может произойти до начала будущего года.

Испанским законодательством также предполагается, что по достижении 65-летнего возраста экс-президенты имеют право на получение пожизненной пенсии в размере 60% от ежемесячного вознаграждения, которое они получали во время работы на своей должности.