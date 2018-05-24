На пляжах Каталонии нарастает напряжение из-за сепаратистской пропаганды

Каталонские сепаратисты продолжают акции в поддержку освобождения политических заключённых. В рамках одной из них на пляжах Коста-Брава устанавливают жёлтые символические кресты, что вызывает негодование некоторых местных жителей и приводит к конфликтам с активистами.

В выходные жёлтые кресты появились на пляже в Лафранче (Жирона). У активистов завязалась словесная перепалка с одной из местных жительниц, которая решила убрать кресты, аргументировав это тем, что на пляже есть дети и не стоит превращать общественное место в кладбище. Подчёркивая, что она сама является каталонкой, женщина призвала активистов не перегибать палку своими действиями. Сцена попала на видео и быстро распространилась в социальных сетях.

Другой, более серьёзный, инцидент произошёл в Канет-де-Мар (Барселона), где группа из 20 человек в капюшонах, ворвалась на пляж, чтобы снести жёлтые кресты. В результате произошло столкновение с сепаратистами, участвовавшими в акции. По некоторым данным, три человека получили лёгкие травмы.

В некоторых случаях тема сепаратистской символики выходит на уровень администрации. Так, в мэрии Аренис-де-Мунт (Барселона) рассматривают возможность ввести штрафы для тех, кто срывает жёлтые ленточки и другие элементы пропаганды на улицах города.