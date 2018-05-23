Экс-министр труда Испании задержан за отмывание денег

Гражданская гвардия задержала в Валенсии бывшего министра труда Испании и экс-главу региона Эдуардо Саплана по подозрению в отмывании капиталов, взяточничестве и хищении государственных средств.

В рамках операции, получившей название Erial, также были задержаны братья Висенте и Хосе Котино, племянники бывшего генерального директора полиции и бывшего советника регионального правительства Хуана Котино. В Барселоне также был произведён арест адвоката Хуана Франсиско Гарсии, бывшего начальника кабинета Саплана. Кроме того был задержан один из руководителей парка развлечений Terra Mítica Хоакин Барсело Льоренс и его жена.

Всего операция предполагает семь арестов и 15 обысков. Агенты уже побывали в Совете по экономике, где их интересовали документы по плану ветровой энергии, а также плану приватизации услуг техосмотра автомобилей. В домах Саплана и Котино в Валенсии и в офисе Саплана в Мадриде прошли обыски.

В Гражданской гвардии полагают, что в бытность председателем правительства Валенсийского сообщества в период с 1995 по 2002 год Саплана получал взятки. Деньги, полученные незаконным путём, он хранил в оффшорных зонах, а в последние годы занимался возвращением капитала в Испанию.