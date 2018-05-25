Барсенаса приговорили к 33 годам тюрьмы

Национальный суд Испании приговорил бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса к 33 годам тюремного заключения за различные налоговые преступления по так называемому «делу Гюртеля».

Самый большой срок получил лидер преступного сговора Франсиско Корреа - 51 год 11 месяцев тюрьмы. Второе лицо «дела Гюртеля» Пабло Креспо был осуждён на 37 лет тюремного заключения. Жена Барсенаса Росалия Иглесиас приговорена к 15 годам тюрьмы.

Суд снял обвинения с восьми фигурантов дела, в том числе с Альваро Переса, одного из приближённых Корреа. 29 из 37 подсудимых получили по пять месяцев.

Народная партия также была признана причастной к преступлениям и должна будет выплатить 240 тысяч евро. Баресенаса обязали выплатить 44 млн евро.

Среди преступлений, совершённых бывшими членами Народной партии, участие в преступном сговоре, мошенничество в сфере госуправления, злоупотребление служебным положением, отмывание капиталов, торговля влиянием, хищение. Средства, полученные незаконным путём, шли не только на счета участников преступной схемы, но и предназначались для оплаты некоторой деятельности правящей партии Испании.