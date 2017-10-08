Премьер Испании рассказал о планах правительства в свете каталонского кризиса

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заверил, что не исключает возможности применения на практике 155-й статьи Конституции, в соответствии с которой центральное правительство может вынудить автономии подчиняться своим приказам, однако принятие этой или других подобных мер требует обсуждения с другими политическими силами. "Мы должны делать те или иные шаги в подходящее для них время. При идеальном варианте развития событий нам не придется прибегать к радикальным мерам, но для этого необходимы серьезные изменения", - отметил Рахой в своем интервью изданию El País.

Глава правительства в очередной раз отметил, что Испания "не будет разделена" и "сохранит свое национальное единство". "Мы услышали многих людей и, полагаю, знаем, что думают по этому поводу испанцы. Стоит отметить, что правительство также знает, что ему нужно делать", - подчеркнул премьер.

В свете предполагаемого одностороннего провозглашения независимости Каталонии на следующей неделе Рахой заявил, что правительство предпримет любые меры, которые допускает законодательство. "Я хочу с абсолютной ясностью заявить одну вещь: пока угроза провозглашения независимости не исчезнет из политической панорамы, правительство Испании с большой долей вероятности будет вынуждено принимать решения", - прояснил его председатель.

В этом смысле он обратился к властям региона с призывом "как можно скорее" устранить вышеупомянутую угрозу во избежание "еще больших неприятностей" по сравнению с теми, что произошли во время "симуляции" референдума 1 октября. "Мы увидели отрицательные последствия для туризма и других отраслей. На рынке возникло беспокойство. Чем дольше сохраняется угроза провозглашения независимости, тем хуже для всех. У них еще есть время все исправить", - добавил премьер.

Рахой также назвал "совершенно нерелевантными" намерения парламента Каталонии по реализации идеи о независимости на следующий же день после ее провозглашения. "Давайте серьезно подойдем к этому вопросу: невозможно ничего построить, пока национальное единство находится под угрозой, ни в Испании, ни в любой другой стране мира", - подчеркнул глава правительства. Он также отметил, что "крайне трудно" вести диалог с теми, у кого есть всего одна цель, "от которой они не готовы отступиться ни на сантиметр". "Мы организовали конференцию председателей автономных правительств, на которую глава Каталонии ехать не захотел. Между тем, на ней мы обсудили такие важные для каталонцев вопросы, как, например, новые модели финансирования автономий, пенсии, социальная защита и пакт в сфере насилия по гендерному признаку", - отметил председатель правительства.

В ответ на вопрос о действиях Автономной полиции Каталонии в день референдума Рахой подчеркнул, что офицеры Национальной полиции и Гражданской гвардии находились в регионе по приказу судей, поэтому только последние могут сказать, насколько корректными были действия стражей порядка. Он также отметил, что мобилизованные служащие останутся в Каталонии до тех пор, "пока ситуация не нормализуется". "Я думаю, что власти региона серьезно навредили имиджу своей автономной полиции", - заявил Рахой. По его словам, события прошлого воскресенья произошли из-за "упрямства" правительства Каталонии в его стремлении "сохранить видимость" реферндума, когда на самом деле речь шла об "абсолютно незаконном" мероприятии.

С другой стороны, премьер-министр подчеркнул, что все происходящее в Каталонии также является "общей битвой для Европы", так как на карту поставлены ее ключевые ценности. "Я призываю ЕС к дальнейшему следованию взятому курсу на защиту национального единства и конституций стран региона, - подчеркнул политик. - Несколько дней назад бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс резонно заметил, что, если данный процесс продолжится, то аналогичные ситуации возникнут и в других частях континента, и это абсолютно неприемлемо".

Говоря о выступлении короля Фелипе VI, Рахой назвал его речь "великолепной" и подчеркнул, что монарх выразил мнение "абсолютного большинства испанцев". "Король, как и все мы, думает, что в Каталонии исчезла всяческая легитимность и что необходимо предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем", - заверил премьер.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Рахой не планирует проводить досрочные выборы. "Подобная идея кажется мне безумием. Это плохо для Испании. Подобный шаг стал бы крайне неудачным посылом для наших европейских соседей. Ситуации нестабильности влекут за собой серьезный ущерб", - поделился глава правительства. Он также считает несвоевременными разговоры о возможной реформе конституции страны. "В будущем можно будет обсудить многие вопросы. Сейчас я могу сказать, что не намерен отказываться от национальных суверенитета и единства. Мы можем разговаривать и вести диалог. В Конгрессе уже сформирован специальный комитет. Впрочем, все это – вопросы будущего, и они никоим образом не связаны с сегодняшним положением дел", - заключил политик.