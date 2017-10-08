Премьер Испании рассказал о планах правительства в свете каталонского кризиса

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Политика » Премьер Испании рассказал о планах правительства в свете каталонского кризиса

          Премьер Испании рассказал о планах правительства в свете каталонского кризиса

          19:17 08.10.2017

          Премьер-министр Испании Мариано Рахой заверил, что не исключает возможности применения на практике 155-й статьи Конституции, в соответствии с которой центральное правительство может вынудить автономии подчиняться своим приказам, однако принятие этой или других подобных мер требует обсуждения с другими политическими силами. "Мы должны делать те или иные шаги в подходящее для них время. При идеальном варианте развития событий нам не придется прибегать к радикальным мерам, но для этого необходимы серьезные изменения", - отметил Рахой в своем интервью изданию El País.

          Глава правительства в очередной раз отметил, что Испания "не будет разделена" и "сохранит свое национальное единство". "Мы услышали многих людей и, полагаю, знаем, что думают по этому поводу испанцы. Стоит отметить, что правительство также знает, что ему нужно делать", - подчеркнул премьер. 

          В свете предполагаемого одностороннего провозглашения независимости Каталонии на следующей неделе Рахой заявил, что правительство предпримет любые меры, которые допускает законодательство. "Я хочу с абсолютной ясностью заявить одну вещь: пока угроза провозглашения независимости не исчезнет из политической панорамы, правительство Испании с большой долей вероятности будет вынуждено принимать решения", - прояснил его председатель.

          В этом смысле он обратился к властям региона с призывом "как можно скорее" устранить вышеупомянутую угрозу во избежание "еще больших неприятностей" по сравнению с теми, что произошли во время "симуляции" референдума 1 октября. "Мы увидели отрицательные последствия для туризма и других отраслей. На рынке возникло беспокойство. Чем дольше сохраняется угроза провозглашения независимости, тем хуже для всех. У них еще есть время все исправить", - добавил премьер. 

          Рахой также назвал "совершенно нерелевантными" намерения парламента Каталонии по реализации идеи о независимости на следующий же день после ее провозглашения. "Давайте серьезно подойдем к этому вопросу: невозможно ничего построить, пока национальное единство находится под угрозой, ни в Испании, ни в любой другой стране мира", - подчеркнул глава правительства. Он также отметил, что "крайне трудно" вести диалог с теми, у кого есть всего одна цель, "от которой они не готовы отступиться ни на сантиметр". "Мы организовали конференцию председателей автономных правительств, на которую глава Каталонии ехать не захотел. Между тем, на ней мы обсудили такие важные для каталонцев вопросы, как, например, новые модели финансирования автономий, пенсии, социальная защита и пакт в сфере насилия по гендерному признаку", - отметил председатель правительства.

          В ответ на вопрос о действиях Автономной полиции Каталонии в день референдума Рахой подчеркнул, что офицеры Национальной полиции и Гражданской гвардии находились в регионе по приказу судей, поэтому только последние могут сказать, насколько корректными были действия стражей порядка. Он также отметил, что мобилизованные служащие останутся в Каталонии до тех пор, "пока ситуация не нормализуется". "Я думаю, что власти региона серьезно навредили имиджу своей автономной полиции", - заявил Рахой. По его словам, события прошлого воскресенья произошли из-за "упрямства" правительства Каталонии в его стремлении "сохранить видимость" реферндума, когда на самом деле речь шла об "абсолютно незаконном" мероприятии. 

          С другой стороны, премьер-министр подчеркнул, что все происходящее в Каталонии также является "общей битвой для Европы", так как на карту поставлены ее ключевые ценности. "Я призываю ЕС к дальнейшему следованию взятому курсу на защиту национального единства и конституций стран региона, - подчеркнул политик. - Несколько дней назад бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс резонно заметил, что, если данный процесс продолжится, то аналогичные ситуации возникнут и в других частях континента, и это абсолютно неприемлемо".

          Говоря о выступлении короля Фелипе VI, Рахой назвал его речь "великолепной" и подчеркнул, что монарх выразил мнение "абсолютного большинства испанцев". "Король, как и все мы, думает, что в Каталонии исчезла всяческая легитимность и что необходимо предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем", - заверил премьер. 

          Несмотря на сложившуюся ситуацию, Рахой не планирует проводить досрочные выборы. "Подобная идея кажется мне безумием. Это плохо для Испании. Подобный шаг стал бы крайне неудачным посылом для наших европейских соседей. Ситуации нестабильности влекут за собой серьезный ущерб", - поделился глава правительства. Он также считает несвоевременными разговоры о возможной реформе конституции страны. "В будущем можно будет обсудить многие вопросы. Сейчас я могу сказать, что не намерен отказываться от национальных суверенитета и единства. Мы можем разговаривать и вести диалог. В Конгрессе уже сформирован специальный комитет. Впрочем, все это – вопросы будущего, и они никоим образом не связаны с сегодняшним положением дел", - заключил политик.

          Темы: Политика  Барселона  Рахой Мариано

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018