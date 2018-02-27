Мэр Барселоны: церемония приветствия короля - пресмыкательство

Мэр Барселоны Ада Колау назвала церемонию встречи короля неподобающей «вассальной зависимостью». Соответствующее заявление Колау опубликовала на своей странице в Facebook, объясняя своё решение бойкотировать церемонию встречи короля на выставке Mobile World Congress.

К коллективному протесту также присоединился председатель каталонского парламента Роже Торрент и другие представители каталонских властей.

В своей публикации мэр Барселоны подчеркнула, что в стране развитой демократии монарх, равно как и другие, может быть подвергнут критике. При этом она отметила, что должность короля не является выборной, а переходит по наследству. Колау назвала церемонию приветствия монарха «целованием рук» и заявила, что это - акт пресмыкательства и вассальной зависимости, неприемлемой в XXI веке.

Колау также раскритиковала короля Испании Фелипе VI за его позицию во время событий, последовавших за незаконным референдумом 1 октября. Она упрекнула монарха в отсутствии солидарности с народом и применении репрессивных мер вместо попытки уладить конфликт.