Каталонские политики отказались участвовать в церемонии встречи короля

На ужине, помимо Фелипе VI, также присутствовали вице-президент правительства Испании Сорайя Саенс де Сантамария, представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мильо, мэр Барселоны Ада Колау, председатель каталонского парламента Роже Торрент и другие высокопоставленные лица. Каталонские политики, включая Колау и Торрента, отсутствовали на церемонии встречи короля в знак протеста против роли монарха в каталонском кризисе и событиях после 1 октября.

Колау, которая на своей странице в Facebook раскритиковала церемонию «целования рук», заняла, тем не менее, более умеренную позицию в отношении Фелипе VI. Мэр Барселоны и испанский король поприветствовали друг друга и обменялись несколькими фразами перед ужином, в то время как глава каталонского парламента не был замечен беседующим с Фелипе VI. Также, в отличие от Торрента, Колау встретила речь короля аплодисментами.

На ужине присутствовало около 200 человек, в том числе представители Ассоциации GSM, которая выступает организатором выставки, и представители местных властей. Фелипе VI обратился к приглашённым с речью на английском языке, в которой он особо отметил сотрудничество между центральным испанским правительством, правительством Каталонии и мэрией Барселоны как ключевой фактор успеха всемирной выставки, которая проходит в Барселоне с 2006 года.