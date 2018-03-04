Пучдемон снял свою кандидатуру на пост главы Каталонии

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон официально отказался от повторного выдвижения своей кандидатуры на этот пост.

Он заявил, что его правовой статус на данный момент не позволяет ему занимать должность главы Каталонии, поскольку на территории Испании по-прежнему действует ордер на его арест. Пучдемон также предложил в качестве кандидата от партии Junts per Catalunya Жорди Санчеса.

Из Бельгии он обратился к председателю парламента Каталонии Рожеру Торренту с просьбой начать официальный процесс выдвижения Санчеса в качестве кандидата на пост главы правительства автономии.

По словам Пучдемона, после того как каталонский парламент вернулся к работе, пришло время «активировать республиканские институты». Он подчеркнул, что его решение направлено на то, чтобы каталонские учреждения продолжали руководствоваться принципами стремления к независимости, а не «авторитаризма» 155 статьи испанской конституции.

Жорди Санчес, который находится под арестом в Испании, подтвердил на своей странице в Twitter, что он принимает предложение «представлять народ Каталонии». При этом в публикации он подчеркнул, что «президент Пучдемон, вице-президент Жункерас и остальные советники, отправленные в отставку, в соответствии со 155 статьёй, являются настоящим легитимным правительством Каталонии».