Мариано Рахой покидает пост председателя правительства Испании

Мариано Рахой досрочно сложил с себя полномочия главы испанского правительства после вотума недоверия в пятницу. Инициатором вотума стал глава социалистов Педро Санчес, который предложил свою кандидатуру, и которого Рахой уже поздравил "с победой". "Для меня честь оставить Испанию в лучшем состоянии, чем она была, когда я ее возглавил", - заявил Рахой на прощание.

Ранее лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес призвал Рахоя уйти в отставку. «Ваше председательство вредит нашей стране и становится балластом для вашей собственной партии», — говорил Санчес. Столь резкое высказывание Санчес объяснял «недостойной» реакцией Рахоя на судебный приговор по антикоррупционному делу "Гюртель», фигурантами которой стали высокопоставленные члены правящей партии.

На этой неделе Национальный суд Испании приговорил бывшего казначея Народной партии Луиса Барсенаса к 33 годам тюремного заключения по делу «Гюртель». Самый большой срок получил лидер преступного сговора Франсиско Корреа - 51 год 11 месяцев тюрьмы. Пабло Креспо был осуждён на 37 лет тюремного заключения. Жена Барсенаса Росалия Иглесиас приговорена к 15 годам тюрьмы. Народная партия также была признана причастной к преступлениям и должна будет выплатить 240 тысяч евро. Баресенаса обязали выплатить 44 млн евро. Среди преступлений, совершённых бывшими членами Народной партии, участие в преступном сговоре, мошенничество в сфере госуправления, злоупотребление служебным положением, отмывание капиталов, торговля влиянием, хищение. Средства, полученные незаконным путём, шли не только на счета участников преступной схемы, но и предназначались для оплаты некоторой деятельности правящей партии Испании.