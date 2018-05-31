Парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству Рахоя

Объявление об этом уже привело к падению испанских ценных бумаг на биржах.

Дебаты и голосование пройдут в Конгрессе депутатов по инициативе Испанской социалистической рабочей партии, передает «Эхо Москвы». Ее глава Педро Санчес предложил свою кандидатуру на пост главы правительства. Социалистам необходима поддержка абсолютного большинства, т.е. не менее 176 из 350 парламентариев. Пока не ясно, удастся ли им достичь своей цели, но представители нескольких партий их уже поддержали.

Действия оппозиции связаны с решением суда по одному из самых громких антикоррупционных процессов, так называемому «делу Гюртель», в котором оказались замешаны политики из правящей партии и предприниматели. Виновными признаны порядка трех десятков человек, а Народная партия, которая тоже выступала в качестве ответчика, должна выплатить крупный штраф.

В свою очередь действующий премьер Мариано Рахой заявил, что возможное вынесение вотума недоверия его кабинету негативно скажется на стабильности и экономике страны. Он также отметил, что лидер социалистов сам хочет занять пост премьер-министра и подчеркнул, что в отставку уходить не собирается.

Как ожидается, обсуждение вопроса о недоверии правительству продолжится в испанском парламенте и завтра.