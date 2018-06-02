Педро Санчес - новый глава испанского правительства

Санчес запустил официальную процедуру вынесения вотума недоверия в связи с тем, что правящая Народная партия оказалась вовлечена в громкий коррупционный скандал, завершившийся вынесением на прошлой неделе приговора в отношении бывших соратников Рахоя и самого политического объединения.

Обладая 84 голосами в нижней палате испанского парламента, социалисты привлекли на свою сторону партию Podemos, каталонских сепаратистов и баскских националистов, чтобы снять Рахоя с поста премьер-министра.

Выступая в парламенте в четверг, 46-летний лидер Социалистической рабочей партии Испании заявил, что эра Рахоя закончилась и «стране нужно перевернуть страницу и смотреть в будущее без страха». Рахой, в свою очередь, обвинил Санчеса в «оппортунизме на службе у личных амбиций».

Санчес родился в 1972 году в Мадриде в семье бизнесмена и госслужащей. Он получил высшее образование в испанской столице, а затем окончил магистратуру по направлению политической экономии в Брюсселе и получил докторскую степень по экономике в Мадриде.

С 2004 по 2009 год Санчес занимал должность советника в мэрии Мадрида. В 2009 году при Хосе Луисе Родригесе Сапатеро он впервые стал депутатом парламента, после чего несколько раз терпел неудачи на выборах. В 2014 году он возглавил Социалистическую партию, которая уступила на выборах 2015 года Народной партии Рахоя. На новых выборах в июне 2016 года социалисты показали худший результат с момента восстановления демократии в Испании в 1975 году, после чего Санчес покинул должность генерального секретаря партии партии. Тем не менее, в мае 2017 он вновь стал лидером социалистов.