Лидеры партий PP и Podemos сохранили за собой председательские посты

Минувшие выходные ознаменовались важными для испанской политической арены событиями: Народная партия (PP) и объединение Podemos провели праймериз, победу в которых одержали Мариано Рахой и Пабло Иглесиас. Как сообщают испанские СМИ, конгресс "народников" прошел на столичном стадионе Caja Mágica, в то время как Podemos собрались во дворце Vistalegre.

Список Мариано Рахоя набрал 95,65% голосов. Это достаточно весомый результат, однако он несколько уступает достигнутой пять лет назад во время конгресса в Севилье цифры в 97%. Впрочем, это достижение можно назвать весьма значительным в сравнении с итогами конгресса 2008 года в Валенсии, где Рахой набрал только 84% после того, как 409 участников голосования оставили свои бланки пустыми в знак недовольства двумя последовательными поражениями в предвыборной гонке ,которую выиграл социалист Хосе Луис Сапатеро.

Должность генерального секретаря PP, в свою очредь, займет Мария Долорес де Коспедаль. В выполнении ее функций ей поможет генеральный координатор Фернандо Мартинес-Маильо. Де Коспедаль, также занимающая пост министра обороны, будт участвовать в партийных заседаниях по понедельникам, возглавляя сессии управляющего комитета, в то время как Маильо займется решением ежедневных вопросов.

В свою очередь, генеральный секретарь Podemos Пабло Иглесиас подтвердил свое лидерство, набрав абсолютное большинство голосов. Это позволит ему реализовать все предложения, касающиеся нового этапа деятельности партии, касающиеся как стратегических моментов, так и планов по реорганизации объединения, а также нового этического кодекса и документа о равенстве. Иглесиас набрал 89% из более чем 155 000 отданных голосов. Система проведения праймериз напоминала распределение очков между участниками "Евровидения". Лидером по числу набранных баллов стал Иглесиас, второе место досталось секретарю партии Пабло Эченике, а третью позицию занял Иньиго Эррехон.