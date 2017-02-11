Испанские юмористы сняли сразу два видеоответа на девиз Трампа "Америка в первую очередь"

Спустя несколько часов после первой телефонной беседы премьер-министра Испании Мариано Рахоя с президентом США Дональдом Трампом местные юмористы выпустили сразу два видеообращения к 45-му президенту США. Сатирики сняли очередной ответ на моментально ставшее знаменитым заявление Трампа "Америка в первую очередь", которое было названо "Поставьте на второе место Испанию" (Make Spain Second). Эта мода берет свое начало в Нидерландах, где было снято первое видео подобного рода.

Авторы обоих роликов подчеркнули, что секрет хороших отношений с новой администрацией кроется в том, чтобы не путать испанцев с мексиканцами. Первый ролик, подготовленный создателями сатирической телепрограммы Intermedio, повествует о секретном испанском оружии, которое действует еще эффективнее, чем объявленный Трампом запрет на въезд мусульман. "Мы тут едим столько свинины, что никто из мусульман не хочет сюда приезжать", - говорит закадровый голос.

В свою очередь, авторы второго видео сравнили Трампа с диктатором Франсиско Франко и пригласили американского президента посетить "немецкий остров Майорка", где, по их словам, со своим цветом кожи он "прекрасно впишется" в общую массу.