Социалисты обвинили Рахоя в излишней мягкости во время беседы с Трампом

В среду в ходе своего выступления в Конгрессе депутатов глава правительства Испании Мариано Рахой заверил, что его «не слишком беспокоит» критика социалистической партии PSOE касательно его беседы с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают информагентства страны, таким образом Рахой ответил на вопрос пресс-секретаря PSOE Антонио Эрнандо о том, выразил ли премьер в разговоре беспокойство в связи с некоторыми из первых решений новой американской администрации.

«Я знаю, осведомлен об этом и абсолютно уверен в том, что, если бы вы возглавляли правительство вместо меня, вы бы сделали абсолютно то же самое», - парировал Рахой. По его словам, Испания и США – стратегические партнеры, друзья и союзники, которые разделяют общие ценности, интересы, торговые отношения и инвестиции. Политик также подчеркнул, что хочет сохранить с Трампом «абсолютно такие же отношения», какие были у него с предшественником нового президента Бараком Обамой.

Премьер отметил, что в международных отношениях всегда будут поводы для несогласия, однако упор стоит делать на те аспекты, в которых мнения сторон совпадают. Рахой подчеркнул, что следует этой политике как с президентом США, так и со всеми прочими главами государств. Впрочем, он также заверил, что в случае ущемления интересов испанцев выскажет свое мнение и выступит в их защиту, так как это его главная обязанность как главы государства. Вторая по степени значимости функция заключается в поддержании хороших отношений с другими странами, в особенности союзниками.

«Несомненно, Испания должна сохранять максимально хорошие отношения, однако когда угрозы предвыборной кампании Трампа становятся реальностью, союзники должны четко защищать свои позиции и даже выражать несогласие», - ответил на заявления Рахоя пресс-секретарь социалистов. Эрнандо подчеркнул, что именно так поступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, «и никто не усомнился в прочности отношений их стран с США». По его мнению, действия администрации Трампа, в особенности нарушения прав человека, вызывают серьезные поводы для беспокойства. Это касается и политики в отношении Мексики и других ибероамериканских стран, которая может оказать влияние и на Испанию. Эрнандо считает, что «Рахой должен был воспользоваться случаем и высказать свое мнение, а не становиться посланцем Трампа». «Мы не гордимся поведением премьер-министра; скорее, мы его стыдимся», - заключил пресс-секретарь.