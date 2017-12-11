Королева Летисия посетит Сенегал

Королева Летисия отправилась с визитом в Сенегал, продолжая традицию, установленную доньей Софией, которая совершила 29 поездок с целью продвижения гуманитарных проектов, финансируемых Испанией по всему миру.

По информации ABC, донью Летисию доставит в Дакар самолёт Вооружённых сил Испании. Её встретит первая леди Сенегала Мареме Файе, которая также занимается гуманитарными проектами для жителей своей страны.

Королева встретится с представителями Испанского агентства по международному сотрудничеству и развитию (AECID), преподавателями Дакарского Университета, посетит сенегальский Красный крест и другие организации. Она уделит внимание проектам, посвящённым продвижению равенства, борьбе за искоренение практики женского обрезания, которая официально запрещена в Сенегале, однако, до сих пор активно применяется в некоторых частях страны.

Сенегал является одной из беднейших стран мира и принадлежит к числу стран, получающих наибольшую помощь от Испании с целью создания лучших условий для жизни местного населения, прекращения нелегальной миграции, улучшения ситуации с демократией, достижения продовольственной безопасности и продвижения прав женщин.

В период с 2005 по 2015 годы Испания выделила 346 миллионов евро на развитие Сенегала. По данным Агентства по сотрудничеству, в настоящее время в Сенегале на гуманитарных проектах работают 84 испанца.