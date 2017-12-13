Испания увеличит военный контингент в Мали и Афганистане

По информации испанских СМИ, в Мали будет дополнительно направлено порядка 300 военнослужащих. В настоящее время в стране находятся 136 испанских военных, которые работают в столице Бамако, а также в центре военной подготовки в Куликоро. В Афганистане контингент испанских войск увеличится с 20 до 80 человек.

Таким образом, как сообщают в Генштабе, к концу года в общей сложности 2501 испанский военнослужащий будет задействован в миссиях за пределами страны.

С 31 января 2018 года руководство миссией Евросоюза в Мали перейдёт к Испании, а с 12 июля её возглавит испанский генерал Энрике Мильян Мартинес, который сменит на этом посту генерала Барта Лорана из Бельгии. В миссии, которая начала свою работу в 2013 году на фоне подъёма джихадизма, принимают участие 27 европейских стран, в том числе 23 страны-члена ЕС, а также Грузия, Черногория, Сербия и Албания.

Испания является активным участником международных миссий. 502 испанских военнослужащих участвуют в миссиях НАТО, 693 – в миссиях ООН, 110 – в совместных операциях с Францией, 531 – в международной коалиции по борьбе с ДАИШ. Наиболее масштабным является военное присутствие Испании в Ливане в рамках миссии ООН, которая насчитывает 618 испанских военнослужащих и сотрудников Гражданской гвардии.