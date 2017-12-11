Правительство Каталонии тратило на свои зарубежные "посольства" около 12 млн евро в год

Правительство Каталонии тратило около 12 миллионов евро в год на поддержание работы так называемых "посольств" в крупнейших мировых столицах, сообщает газета ABC. Соответствующие данные центральной власти удалось собрать после внедрения прямого управления в регионе. В целом на продвижение идей независимости в год тратилось около 40 миллионов евро, из которых также финансировались зарплаты сотрудников Совета по вопросам международных отношений. Кроме того, существовал и так называемый Совет Каталонии по дипломатическим вопросам (Diplocat), годовой бюджет которого составлял 2,3 миллиона евро, а основной вид деятельности заключался в медийном освещении сепаратистского движения. После вмешательства правительства Испании он был расформирован. В общей сложности власти закрыли четыре "дипломатических" представительства региона. Остальные офисы открыты по сей день, так как ими также пользовались бюро развития торговли, туризма и культуры.

Определить реальный размер расходов на "посольства" оказалось непросто, так как к особой прозрачности в этом смысле каталонское руководство не стремилось. Так, испанские власти до сих пор не знают, во сколько обходилось содержание офиса в Великобритании, который входил в число наиболее щедро финансируемых.

Первое место по объему затрат занимало "посольство" в Брюсселе, годовой бюджет которого составлял 1 163 173 евро. За ним следуют представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. В первом случае на обеспечение работы бюро и зарплату его сотрудникам уходило 1 151 008 евро, а на аренду – 400 000 евро. Данными по Вашингтону власти пока не располагают.

Представительство во Франции было чуть более "бюджетным" – на него тратилось 495 000 евро, а аренда помещения обходилась в дополнительные 600 000. Закрытые на сегодняшний день офисы в Австрии и Женеве тратили 700 000 и 760 000 евро в год соответственно. В аналогичной ситуации оказались офис в Португалии с бюджетом в 456 192 евро и бюро в Риме, которое должно было заняться связями с Ватиканом. Кроме того, правительство закрыло офис в марокканском Рабате.

Остальные "посольства", как говорилось выше, делили помещения с бюро по вопросам торговли и туризма, а также с представительствами института Ramon Llull, который занимается развитием каталанского языка и культуры. Бюджет берлинского офиса оценивался в 462 650 евро, а аренда его стоила 60 000 евро в год. Бюджет итальянского представительства составлял 738 235 евро, а датское подразделение, которое возглавляла сестра знаменитого тренера Пепа Гвардиолы Франческа, тратило 520 000 евро в год. Польский офис, отвечавший за балтийские страны, чьей моделью обретения независимости от СССР всегда восхищались каталонские сепаратисты, обходился в 509 702 евро, а хорватско-балканский – в 350 000 евро.

Что касается британского бюро, то сведений о его бюджете у правительства Испании пока нет, однако известно, что его размер мог составлять около миллиона евро: представительство располагалось в престижном лондонском здании, имеющем высокую историческую ценность.