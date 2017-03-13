Король Испании выступит перед британским парламентом

Король Испании Фелипе VI выступит перед британским парламентом и пообщается с премьер-министром Терезой Мэй в ходе своего официального визита, который пройдет с 6 по 8 июня. Как сообщает издание ABC, королева Летисия поедет вместе с ним. Официально даты визита пока не подтверждены, однако подготовка к нему уже началась. Изначально он должен был состояться еще год назад, однако планам помешала политическая ситуация в Испании, ознаменовавшаяся отсутствием постоянного правительства.

Фелипе ждет насыщенная программа: встреча с королевой Елизаветой II, ужин с мэром Лондона Садиком Ханом, вышеупомянутая встреча с Терезой Мэй и выступление перед британскими парламентариями. Темы официальных бесед короля будут так или иначе ознаменованы вопросами выхода Великобритании из состава ЕС: в том случае, если правительство Мэй приведет в действие 50-ю статью Лиссабонского догоовра, в июне переговоры между Лондоном и Брюсселем будут в самом разгаре.

Одним из наиболее животрепещущих для испанской стороны вопросов является будущее 200 000 граждан страны, проживающих в Великобритании, а также Гибралтара, который также выйдет из ЕС и которому правительство предложило формулу сосуверенитета в том случае, если территория захочет остаться в составе Евросоюза.

Визит короля Фелипе и королевы Летиции в Великобританию станет первым за последний 31 год: предыдущая поездка экс-монархов Хуана Карлоса и Софии состоялась в 1986 году. Для Фелипе это уже пятый государственный визит с момента начала его правления: ранее он посетил Францию, Мексику и Португалию, а в апреле отправится в Японию.