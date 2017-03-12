Андалусия названа самым коррумпированным регионом Испании

В ежегодном Индексе региональной конкурентоспособности Андалусия была названа самым коррумпированным регионом Испании. Авторы доклада провели оценку трех важнейших категорий, которые определяют динамику экономики и качество государственных институтов в каждом из территориальных подразделений стран-членов ЕС.

В подкатегории "Коррупция" Андалусия набрала -0,51 балла, и этот показатель стал худшим среди 17 испанских автономий. За ней следуют Галисия и Канарские острова с результатами в -0,5 и -0,48 балла соответственно. Возглавила список Риоха с результатом в 0,11 балла, что несколько выше среднего показателя по ЕС. В первую тройку также попали Мурсия (0,01) и Страна Басков (0,05).