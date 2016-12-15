Конституционный суд Испании заблокировал референдум о независимости Каталонии

В минувшую среду Конституционный суд Испании задержал резолюцию Парламента Каталонии о проведении референдума о независимости в следующем году, сообщает сайт The Local. Минувшей осенью глава региональной власти Карлес Пучдемон пообещал провести голосование в сентябре следующего года вне зависимости от того, согласится ли на это центральное правительство. Парламент поддержал его план большинством голосов.

Конституционный суд, в свою очередь, не только задержал резолюцию, но и предупредил вовлеченных в процесс политиков об их обязанности приостановить любые попытки проигнорировать данный факт. В противном случае они понесут ответственность за свои действия, в том числе и уголовную.

Бывший глава каталонского правительства Артур Мас уже пытался провести подобный референдум, однако Конституционный суд запретил его в ноябре 2014 года. Тогда более 80% голосовавших высказались в пользу независимости от Испании. Впрочем, в референдуме как таковом приняли участие всего 2,3 миллиона человек из 6,3 миллиона избирателей. Недавно Масу были выдвинуты обвинения в неподчинении и нарушении должностных обязанностей, которые могут грозить ему десятилетним запретом на государственную службу.

Что касается нынешнего запрета, то у Конституционного суда есть пять месяцев на то, чтобы привести его в действие или отменить. Второй сценарий крайне маловероятен: согласно Конституции Испании, ни один ее регион не может в одностороннем порядке принять решение о проведении референдума о независимости, итоги которого могут оказать влияние на всю страну.