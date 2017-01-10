Каталонцы хотят, чтобы референдум о независимости был проведен легитимно

76,6% жителей Каталонии выступают за проведение референдума о независимости региона, сообщает La Vanguardia. 59,1% участников опроса хотят, чтобы консультация была проведена с согласия центрального правительства, в то время как 37,3% высказались в пользу принятия данного решения в одностороннем порядке. Референдум поддерживают все сторонники политических объединений ERC, el PDeCAT и CUP, 86% проголосовавших за SíQueEsPot, 77% сторонников социалистической PSC, 46% проголосовавших за Ciudadanos и 28% сторонников правящей партии PP. Результаты опроса показали, что 42,3% респондентов проголосовали бы за проведение референдума, 41,9% - против, в то время как 9,9% еще не определились с выбором или отказались отвечать, а еще 5,9% и вовсе не приняли бы участия в голосовании.

В ответ на вопрос о позиции новой партии, которую предлагает создать мэр Барселоны Ада Колау, 40,8% затруднились сформулировать свое мнение, 23,8% сочли, что объединение должно позиционировать себя как федеральное, 18,6% - как автономное и 16,8% - как сепаратистское.

77,8% каталонцев считают, что позиция центрального правительства касательно процесса отделения Каталонии не изменилась. 72% уверены, что у его председателя Мариано Рахоя нет плана конкретных мер, которые он мог бы предложить Каталонии. 52,8% опрошенных считают, что необходимым условием для проведения диалога является отказ испанских властей от судебных разбирательств в отношении высокопоставленных чиновников Каталонии, в том числе главы ее парламента Карме Форкадель и бывшего главы правительства Артура Маса.

Что касается итогов процесса отделения, то 27,8% респондентов считают, что он завершится конституционной реформой, 23,6% не знают, каким будет результат, 16,4% верят в интерпретацию действующего законодательства и достижение соглашения в вопросах финансирования, 16,2% уверены, что Каталония станет независимой, а еще 16,1% думают, что процесс закончится без особых изменений.

Опрос был проведен в период со 2 по 5 января на основе телефонных интервью с 601 респондентом продолжительностью от 7 до 9 минут.