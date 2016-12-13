Трамп позвонил Рахою через месяц после выборов

Дональд Трамп через месяц после своего избрания президентом США позвонил премьер-министру Испании Мариано Рахою. В течение 20 минут лидеры обсуждали проблему терроризма и "брексит".

Как сообщает испанское информационное агентство Europa Press, сразу после выборов в США Рахой пытался связаться с Трампом, но разговор состоялся лишь сейчас, причем до этого новый хозяин Белого дома уже успел пообщаться с 40 мировыми лидерами.

Ключевой темой беседы стала проблема терроризма и международной безопасности. Кроме того, собеседники затронули больную для Европы тему выхода Великобритании из состава ЕС. Трамп также признался в своей симпатии к Испании и вспомнил о своей поездке в Барселону, которую назвал "прекрасным городом".