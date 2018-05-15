Каталонское правительство возглавит Жоаким Торру

Парламент Каталонии избрал депутата Жоакима (Кима) Торру на пост главы правительства региона. В ходе прошедшего в понедельник голосования в палате кандидат от группы "Вместе за Каталонию" получил поддержку простого большинства депутатов.

Как сообщает ТАСС, состоявшиеся дебаты по кандидатуре Торры на должность регионального лидера стали вторыми. За его кандидатуру проголосовали 66 депутатов каталонского парламента, 65 против и четверо воздержались.

В ходе первого заседания 12 мая претенденту было необходимо получить голоса минимум 68 из 135 парламентариев, то есть абсолютного большинства. Поскольку этого не произошло, через два дня в палате прошли еще одни дебаты. В данном случае Торре уже было достаточно заручиться поддержкой простого большинства депутатов, то есть число проголосовавших "за" должно превысить "против" без учета тех, кто решил воздержаться или не присутствовал на дебатах.

Избрание Торры стало возможным благодаря группе "Вместе за Каталонию", партии "Левые республиканцы Каталонии", а также решению воздержаться при голосовании сторонников крайне левой "Кандидаты за народное единство". Утвердить нового лидера удалось спустя почти пять месяцев после регионального волеизъявления. 21 декабря 2017 года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего лидера региона.

Ранее на данный пост уже выдвигались несколько претендентов, в том числе бежавший из Испании экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Конституционный суд страны фактически заблокировал возможность утверждения политика на должность лидера автономии. В пиренейском королевстве Пучдемону предъявлены обвинения в растрате и подстрекательстве к бунту после проведения референдума о выходе Каталонии из состава страны и провозглашения региональным парламентом независимости.